Avaliar valores

Foto: Classical Numismatic Group/Wikipedia As moedas são da época nos reinados de Luis XIII e Luis XVI

.

Quando se trata de dinheiro, algo que claramente desperta nosso interesse, dispomos de toda uma arte em que o examinador usa de muitos meios para descobrir o valor.

Assim como damos grande atenção ao julgamento daquilo que pode nos conduzir ao erro.

Mas quando se trata dos nossos princípios orientadores, bocejamos e cochilamos.

Aceitando qualquer coisa que passa por nós em um piscar de olhos, sem arcarmos com as consequências advindas.

Quando as moedas eram mais rudimentares, as pessoas tinham que gastar muito tempo para aferir se o dinheiro que vinham de receber não era falso.

A palavra grega dokimazeiu significa "avaliar" ou verificar a qualidade de um minério.

Foto: acervo pessoal Duas gerações do Barão de Camocim, Nestor Chaves e filhas Isabel e Sofia, com mulher e mãe, Ângela, anfitriões natalinos de Carol e Pedro Abrantes

CA(U)SA PRÓPRIA

Engenheiro Osmídio Holanda, por sinal, um dos, inaugura hoje Recanto do Mido.

Festejando os 42 da Confraria dos Ciços, ocorridos no primeiro do Ano Bom.

PRA FICAR

Neto do reitor Antônio Albuquerque, Artur Pinheiro, de Marta e Paulo.

Voltando a morar no torrão, após concluir Cinema em Paris.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 4 de janeiro: Elisa Ary, mulher do César Aziz, que não falta a nenhum Colóquio da Engenharia .... Diogo Cruz, serviu, ou ainda serve, ao Tribunal do Trabalho .... Karla Paes de Andrade, uma das belas varoas de Zildinha e Antônio, que também era Paes .... Francisco Kubrusly, braço Comercial do Crio, passa nos States, com Suely, hóspedes dos filhos .... Sílvia Sá, consorte do meu colega no vestibular de Direito, Edgarzinho .... Hugo Granjeiro, esposou uma Costa Lima da melhor margem do Rio Jaguaribe .... Ignez Burlamaqui, cujo marido Tibério foi comodoro do Iate.

BON MOT

"APRENDEMOS A VOAR COMO OS PÁSSAROS, A NADAR COMO OS PEIXES, MAS NÃO APRENDEMOS A SINGELA ARTE DE CONVIVER COMO IRMÃOS" Martin Luther King