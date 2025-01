LÚCIO BRASILEIRO

Quando alguém pergunta se você é quem é, tem uma resposta que eu mesmo criei: Espero que sim.

Gravata: Se pretende presentear um amigo, peça a outro amigo para comprar.

Quando encontrar uma pessoa lá fora, não venha com esse lugar-comum que o mundo é mesmo muito pequeno.

Sandália havaiana só foi japonesa no começo de seu uso nos pés da humanidade.

O verbo achar só deve ser empregado em caso de objeto perdido, porém, envolvendo opinião, sempre pensar ou considerar.

Ao atender o telefone, comece sempre assim: Agora mesmo, estava pensando em você, pode nem ser verdade, porém, faz bem à outra pessoa.

97

O POVO abre semana mais que magistral.

Atingindo, amanhã, 100-3.

SOBREVIVENTE

Felizardo de Pinho Pessoa, ex-deputado e ex-prefeito do torrão Viçosa.

Prestes a se tornar farmacêutico mais antigo do Ceará, fazendo 107 em abril.

FUNDOS

Faltando apenas caixa para lançar, Adelson Julião tem prontinhos.

Segundo, terceiro e quarto volumes do seu História do Basquetebol Cearense.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 6 de janeiro: Cristina Dantas, que foi primeira-dama da OAB-CE .... Eugênio Pequeno, médico casado com uma França .... Ivana Rangel, hoteleira do clã de Juazeiro .... Antônio Carlos Rodrigues, verbete do Sociedade Cearense com endereço pernambucano .... Regina Corrêa, viúva do saudoso Danísio .... Antônio Branco, que estreou no Livro da Nata em 24.