Confraria do Ciços e despedidas

Foto: reprodução/redes sociais O jornalista José Augusto Lopes faleceu aos 85 anos

.

Relações públicas da patota, Narcélio Miranda proclamando dotes receptivos do engenheiro Osmídio Holanda e Valda.

Estou me referindo, no caso, aos anfitriolos do almoço festejativo pelos 42 da Confraria dos Ciços.

Tudo funcionando sobre carretéis, tão perfeito quanto o infalível tempo do verbo.

Abrindo impecável, mediante o fabuloso escocês Old Parr, naturalmente, ornado pelo excelente Ice, sem esquecer os tintos portugueses da melhor cepa e cervejotas geladíssimas.

Atendendo plenamente ao paladar dos convivas, casal atacou de supimpas canapés, reluzindo, entre outros, um Camarão Empanado ao Molho Tártaro.

No principal, sobressaiu-se um Filé ao Molho Madeira de lamber, e quanto às sobres, mesmo os de regime, se renderam ao pudim de leite, à torta de maçã e aos sorvetes.

Foto: acervo pessoal Max Câmara e Tales Sá Cavalcante, no almoçarado do Ugarte. (By Evando)

PADRASTO

Crônica social vítima de pelo menos três golpes baixos do destino, ano findante.

Que nos tirou confreiros Flávio Torres, Klinger Mota e José Augusto Lopes.

NAS MONSENHORES

Ideal, Casa Editorial Parapuã e Editora Ventura convidando pros lanças de Delta e Sinfonia Italiana.

Respectivamente, de Luciano Maia e Márcio Catunda, sete da noite de 22.

GUARIDA FILIAL

Morante hoje no Rio, Vilany Oliveira está na cidade, hóspede de Adriano, um dos três varões.

Que deu ao meu saudoso amigo José Alcy Siqueira, partidaço dono do Cadillac número um.

FITAS DE MÁQUINA

Reitor Antônio Albuquerque e Marlene tiraram última semana em Viçosa, berço dele .... Marcando a folhinha na primeira terça do ano, Tânia Holanda, nascida Castelo Branco .... Por motivos alheios à vontade, Rosilene Bandeira não recebeu pais Marluce e Rubenilson pro Réveillon em Icaraizinho, todavia, baixou em Fortaleza.

BON MOT

"Um bom elogio pode me deixar inspirado por dois meses" Mark Twain