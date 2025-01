Visita das Ilhas Baleares

Foto: acervo pessoal WILMA Patrício recebendo para apresentar De Jesus

Wilma Patrício marcou a segunda reunindo em palpitante almoço, para introduzir a mais evidente cearense das ilhas baleares de Espanha.

Furtado, nascida em Frecheirinha, Maria de Jesus Yarn, que divide com marido catalão, Johnny Mayans, o comando do principal restô de Formentera.

Ela se encontra aqui com filha Madalena, pois possui apê na Beira Mar, justo na linha do Gran Marquise.

Maria Vital esteve entre as apresentadas, e das que já tinham sido antes, Bel de Sá, vinda especial da Taíba.

Maria de Jesus retorna no final de semana, sem ter tido chance, pois viajando, de estar com sua amiga maior, Vânia Canamary.

Evando Pereira fotografou o evento, prestigiado pelo dr Sá Júnior, também taibano.

CONSÓRCIO

Amanhã, no Ideal de sempre.

Primeira Tarde Verde do Ano Bom, quer dizer, biribal.

DESLIZE

Cavalheiro que apareceu na foto da coluna de antonte como Vilar Neto, na verdade, chama-se Gabriel Silveira.

Empresário de Ribeirão Preto, namorado de Paula, uma das duas varoas do dr Álvaro Andrade e Ivanilda.

COMPLETANDO

Tocagem das obras do Ari de Sá da Luciano Carneiro.

Valeu nota na coluna, só que não falei tratar-se de edificação de 40.000m².

FITAS DE MÁQUINA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Antônio Henrique Vasconcelos, presidente do Náutico, tal pai foi .... André Ribeiro, filho do Nertan, que formou na roda da Caio Cid, iniciou com oito e terminou com 12 paellas, buscadas no Don Pepe .... Face reforma do residencial onde moram, Heloísa e Firmo de Castro se dividindo, atualmente, entre Fortaleza e Aquiraz, onde ferraram casa em um condô por um ano.

BON MOT