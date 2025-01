Confraria do Ciço II

Foto: acervo pessoal Jocélio Leal, exemplo de chefe (em rádio) e companheiro, com Rodrigo Leite Barbosa e Bruno Queiroz

.

Coluna de terça deu o que pôde sobre como aconteceu o almoço festejativo pelos 42 da Confraria dos Ciços.

Porém, ficou faltando lista dos congregados pelos ainda cumprimentados anfitriolos Valda e Osmídio Holanda.

Que agora pretendemos soltar, a partir do principal testeiro da ciçarada da Quinderé, Narcélio Miranda.

Aurila e Régis Frota, Jonara e Sérgio Luz, Zezinho Rebouças, Paulo Parente, Renato Juventude, Mauro Botelho, Thomaz Pompeu, Liliu Arruda, Paulo Porto.

Dr Nairo e filho nominado, Eduardo (Dudu) Lorda, Zélia e Everaldo (Bate Papo) Pinto, Hesíodo Falcão, Francisco Maia, Pedro Custódio, Genivaldo Melo.

Além de Cláudio (Cinzano) Fernandes, de cujos pais, Mundinha e Francisco, os meus foram vizinhos na Dom Luís.

À CATA

Madalena, filha de Johnny Mayans e Maria de Jesus, não participou do almoço destinado por Wilma Patrício para sua mãe, por andar perambulando em busca da famosa tapioca do Eusébio.

Com que pretende homenagear, logo chegando à Formentera, ilha sucessora da Ibiza espetacular.

FAIXA

Em fase de conclusão, o residencial construído em frente ao Ugarte.

Que tem até refrão: Seu Lugar é Aqui, ao Lado do Mar.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 9 de janeiro: Cristiane Leitão, ex-primeira-dama da Assembleia e atual de Fortaleza .... Francisco de Assis Barreto, líder classista .... Lúcia Gurgel, consorte do desembargador Francisco ... Jonas Becker, genro de Nádya e Dão Cabral, que têm casa no Cumbuco .... Regina Dall'Olio, cujo marido formou na diretoria do excelente Paulo Bandeira no Ideal .... Elita Azevedo.

BON MOT