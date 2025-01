Momento tenso no avião

Foto: Reprodução/ Pixbay Voo de avião nem sempre é uma jornada tranquila

.

Tem aquela pessoa que senta ao seu lado no avião e fica tagarelando em voz alta, esbarrando em você e invadindo o seu espaço.

Que desperta em você um ódio do fundo da alma, sendo rude, ignorante e detestável, fazendo você sentir-se com vontade de assassiná-la.

É engraçado como esse pensamento vem à nossa mente, antes que lhe peçamos, com toda a educação, para trocar de assento.

Preferiríamos ficar irritados, amargos, furiosos por dentro, a arriscar uma conversa que poderia ajudar.

Não queremos apenas que as pessoas sejam melhores, porém, esperamos que isso aconteça em um toque de mágica.

Desejamos, simplesmente, que as outras pessoas mudem, ao enfrentar nosso olhar irritado.

Foto: acervo pessoal Meton Vasconcelos e Assis Antero, no estupendo almoço da Unidos do Natal. (By Evando)

PRAIA POR TORRÃO

Mirando o lança de sua biografia, quarta, cinco da tarde, na Subsecção da OAB-Crateús, seguido de jantar no Bifê Ouro Verde.

Estênio Campelo e Ana Cristina fecham hoje temporada no apto do Porto das Dunas.

DEIXANDO SAUDADE

Quem partiu deste foi Toni Ripoll.

Que me introduziu ao topless de Ibiza, quando pela primeira vez baixei na ilha balear, na Copa de 82, aquela que o Telê Santana perdeu, sem merecer, pra Itália.

FITAS DE MÁQUINA

Marcando a folhinha neste sábado, Lectícia Pequeno, filha do dr Luís de França e Dulce, uma Pontual de Pernambuco .... Oftalmologistas Diego e Larissa Queiroz fazendo Orlando em férias, aliás, moça vem a ser sobrinha do ex-colunista Luiz Carlos Martins, com quem editei revista Fame aqui em O POVO .... Ângela Barros Leal ingressa no Instituto Ceará na próxima semana.

BON MOT

"Nunca deixe nem mesmo o mais amigável dos lobos entrar em seu galinheiro. Cedo ou tarde, ele sentirá fome" Autor desconhecido