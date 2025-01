Seleção dos sonhos

Foto: acervo pessoal Com o aval do presidente Ricardo Cavalcante, Humberto Mendonça ocupa a cobertura da Fiec, quinta, fito lançar Brasil Apesar de Tudo

Campeão da participação do Brasil em Copas do Mundo, guardando desde a primeira, em 1930.

Gostaria que aparecesse um cristão que me declinasse que seleção é essa que passo a enumerar.

Ado, do Corinthians, na meta; Zé Maria da Portuguesa, na lateral direita; Altair, do Fluminense, na esquerda.

Baldochi, do Palmeiras, e Jurandir, do São Paulo, na becança central, fechando a defesa com o volante Zequinha, do Palmeiras.

Jair da Costa, do Palmeiras, na extrema direita, e Pepe, do Santos, na esquerda.

Trio atacante, Mengálvio, do Santos, na meia; Coutinho, também do Santos, no comando, e Dario, do Atlético Mineiro, na meia esquerda.

Essa formação, elaborada por este repórter, é composta exclusivamente por campeões do mundo que não pegaram na bola.

DO PEITO

Não para lança, porém, pros amigos.

Prof. João Gomes acaba de concluir seu vigésimo sétimo, Sonetos do Entardecer.

AGORA & DEPOIS

Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara e Beatriz despediram-se do genro Rui Matos, que retornou a Lisboa.

Porém, não da filha Daniela, que permanece até fevereiro.

ORDEM UNIDA

Entrada do casal num jantar.

A mulher vai na frente, com o homem seguindo.

RONDA DOS NATAIS

Hoje, segunda, 13 de janeiro: Paulo Elpídio Menezes, ex-reitor da Universidade Federal e genro de quem foi .... Jorge Wanderley, do alto escalão da Apiguana do Lavanery .... Ana Lúcia Montenegro, prestimosa onguista Sorriso Colgate .... Leonardo Farias, braço do pai, Roberto, na PPE.

BON MOT

"Amar é saborear nos braços de um ente querido a porção do céu que deus depôs na carne." (Victor Hugo, Coleção Oto de Sá Cavalcante)