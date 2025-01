Dicas de youtuber para casais

Foto: Reprodução Youtube Tiago Brunet

Tiago Brunet, autor de Especialista em Pessoas, propõe estas avaliações para o casamento ser feliz.

Se a criação de um foi bastante diferente da criação do outro, por exemplo, se um dos cônjuges chegou a passar fome na infância.

Se um dos protagonistas da união estudou em bons colégios e seu parceiro só encontrou deficiência e desinteresse nos professores.

Se um foi criado por pai e mãe, enquanto o outro foi abandonado bem cedo por um ou outro.

Um é possuidor daquela fé que move montanhas, ao passo que o companheiro não acredita em absolutamente nada.

E finalizou: Na vida, tudo é um risco, mas não alinhar a relação a dois é arriscar demais.

Foto: acervo pessoal No Ugarte, entre João Cateb e Arlen Medina

PAPO DE AÇO

Em roda tricolor do Ciço da Quinderé, formada por Narcélio Miranda, Thomaz Pompeu, Mauro Botelho e Hesíodo Facó.

Só se falava na contratação do melhor jogador do Boca Juniors, Pol Fernández, pelo Fortaleza.

TROCA EM PALÁCIO

Segundo mandato de Tales Sá Cavalcante na Cearense de Letras, partir de quinta.

Terá novo diretor de Publicações, Batista de Lima, que assume face partida de Noemi Eliza Aderaldo.

A PROPÓSITO

E por falar em imortal, casal que é, Carlos Augusto Viana e Laéria Fontenele.

Almoçando dominicalmente no Don Pepe das cercanias de Santa Luzia.

RONDA DOS NATAIS

Hoje, terça, 14 de janeiro: Cláudio Dias Branco, braço moedor do grandioso Império do Aquiraz .... Erick Guimarães, do escalão diretivo de O POVO, maior jornal do Ceará .... José Carlos Girão, apaixonadíssimo torcedor do Fortaleza, tipo de não faltar a nenhum jogo do time.

