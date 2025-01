Foto: acervo pessoal Em férias por Orlando, Larissa Queiroz cruzou com governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Minuto Pra Toda Hora: Nas minhas intervenções em O POVO CBN, proclamei que boda se aplica bem mais a casamento, enquanto jubileu vale mais para ocasiões oficiais.

... que feijoada tem uma válvula de escape para o vinho, as carnes, que pedem tinto.

... que morada nova, apartamento ou casa, pode ser mostrada à visita, desde que esta solicite.

... que, comendo num restô, com outra pessoa na mesa, não é "in" ficar olhando pro relógio, como se fosse viajar.

... que serviço aqui erradamente chamado à francesa, realmente, não é, pois neste o conviva, sentado em seu lugar, é quem se serve, o garçom passando a bandeja e os trinchadores.

VOZ OFICIAL

João Guimarães chama, via WhatsApp, mister proclamar agraciado com Troféu Carnaúba 2025 da Associação Comercial.

Trata-se, no caso, do presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante.

BOLO NÃO MENTE...

Nataliciante dezembrina, Heloísa de Castro.

Festejada amanhã, pelas biribistas quintafeirinas do Ideal.

LETRAS DO ADEUS

Partiu poetisa Vera Maia, Miss Ceará 1963.

Que teve o último, Recados - Crônicas e Poesias, prefaciado por Vicente Alencar.

FITAS DE MÁQUINA

Luciana e Samuel Arruda retornaram das Festas em Paris, com esticada à Alemanha .... A propósito, também novamente no torrão, Betinha e Tito Sampaio, após uma semana no Chile .... Formando mesa pra baixar no Pré-Carnaval das Monsenhores, dia 28, musicado por Philipe Dantas, Mônica Miranda, Gabriela de Castro, Helena Cidrão.

BON MOT