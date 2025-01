Foto: Freepik / Reprodução Filosofia de vida: equilíbrio e virtude

Zenão, citado em Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas de Filósofos Ilustres: Melhor tropeçar com os pés do que com a língua.

Você pode sempre se levantar depois de uma queda, porém, lembre-se: o que foi dito, jamais poderá ser desdito.

De Sêneca: Está de acordo com a natureza mostrar a afeição aos nossos amigos e celebrar o progresso deles como se fosse o nosso.

Pois, se não fizermos isso, a virtude, que só é fortalecida pelo exercício de nossas percepções, não mais persistirá em nós.

Observar outras pessoas alcançarem o sucesso é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente se nós mesmos não estivermos nos saindo tão bem.

Em nossa mente de caçadores-coletores, suspeitamos que a vida é um jogo de soma zero, que se alguém tem mais recursos, isso significa que nós podemos acabar com menos.

Foto: acervo pessoal Nataliciante de hoje, Ivanilda Andrade, com filhas médicas Paula e Amélia

GOLPE BAIXO

Partida inopinada de Edgarzinho Sá desnorteou seus amigos, entre os quais, gaudiosamente, me incluo.

Além de ter sido meu prezadíssimo colega de vestibular.

DIA D

Sendo do metiê, Carlos Couto Castelo Branco pega o gancho dos 109 da criação, em 12 de 3.

Fito lançar, no auditório da própria Faculdade, A História do Curso de Farmácia da UFC.

TETO NOVO

Ultimamente, tenho ficado na principal praia de Ibiza, que é D'En Bossa, onde se instalou o Palladium Palace.

Aliás, devo ao irmão partinte Toni Ripoll, que era amigo de infância do dono, minha hospedagem nesse hotel, inclusive com direito a generoso desconto.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 16 de janeiro: Zélia Padilha, consorte do Raimundo, implantador da Bolsa de Valores .... Élcio Batista, entre outras vantagens, é titular dos jantares pequenos-grandes da Maria Vital .... Maria de Lourdes Pinto, ex-primeira-dama do Ideal .... Maninho Brígido, que estreou na Unidos do Natal .... Tirza Cysne, mulher do Tequinho .... Branca Mourão, decoradora.

BON MOT

"A AMBIÇÃO É O ÚLTIMO RECURSO DO FRACASSADO" Oscar Wilde