Foto: Reprodução Wikipédia Sêneca, filósofo e dramaturgo romano

Sêneca (Cartas Morais): Catão, o Jovem, o político romano mais conhecido por sua autodisciplina e por sua heroica defesa da República contra Júlio César.

Ele aparece constantemente em toda a Literatura Estoica - o que é interessante, porque não deixou nada escrito.

Não deu aulas, nem concedeu entrevistas.

Seu exemplo ousado e corajoso foi o que fez dele um filósofo muito mencionado.

Sêneca nos diz que cada um de nós deveria ter seu próprio Catão - uma pessoa grande e nobre.

Que podemos admitir em nossa mente e usar para guiar nossas ações, mesmo quando ela não está fisicamente presente.

O economista Adam Smith tinha um conceito similar, que ele denominava "espectador indiferente".

Foto: acervo pessoal Rubens Studart Filho, candidato à lista dos Fidalgos Jovens, ladeado por seu pai e Nereu Aguiar, neto da filha favorita de dona Belinha Frota

CONCILIADOR

Embora não surpreendente, primorosa fala de Juarez Leitão, na apresentação de Brasil - Apesar de Tudo, de Humberto Mendonça, na Fiec.

Proclamou, sobretudo, o espírito de amizade do autor.

ECO

A propósito, Lúcio Alcântara, quando anunciado, nos autógrafos da Barão de Studart.

Alguém logo saltou: O Ex-Quase-Tudo, batismo dado por esta coluna ao único ex-governador presente.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 18 de janeiro: Ana Moraes, que compôs na saudosa Turma da Anita .... Nathalie Guilhon, nora do inesquecível Ernani e Moeminha, a quem revi na minha noite biográfica do BS Design .... Firmo de Castro, ex-deputado federal e ex-secretário da Fazenda de Gonzaga Mota .... Cristina Façanha, casada com médico filho nominado de médico já partinte .... Camila Furtado, da imortal Celma Prata e Antônio José Bittar, da Fazenda Libanus.

BON MOT

"Uma mulher bonita é muito mais atraente quando sai dos braços de Morfeu do que após uma acurada toilette" Giacomo Casanova, Coleção Oto de Sá Cavalcante