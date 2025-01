Marco Aurélio, o imperador

Foto: Reprodução Marco Aurélio, em Meditações

.

Imagine por um segundo qual deve ter sido a vida de Marco Aurélio como Imperador.

Ele presidiu o Senado. Comandava as tropas em batalha, dirigia a grande estratégia do Exército, na qualidade de seu comandante supremo.

Também ouvia apelos - de cidadãos, advogados, governos estrangeiros. Em outras palavras, tal a maioria das pessoas de poder, ele era chamado a decidir.

Sua fórmula para tomada de decisão é um método testado em batalha para fazer e agir de maneira correta - literalmente.

Primeiro, não fique transtornado, pois isso irá colorir sua decisão negativamente e torná-la mais difícil do que precisa ser.

Foto: acervo pessoal Dr Sálvio Pinto, primeiro agraciado com o diploma Dr Pompeu, e Netinho Galdino, que Geraldo Rola considerava o perfeito companheiro de viagem

APURO

Presidente Ricardo Cavalcante deu escorreita cobertura.

Ao lança do livro de Humberto Mendonça, no alto da Federação.

POR ONDE COMEÇOU

Primo Nilo Tabosa, aurorense que não nasceu por lá, dando mão para recompor a história.

Que inicia com nossos avós, Sebastião Alves Pereira e José Dantas Quezado.

BILÍNGUE

Médico francês Claude Bernard traduzido para o português pelo prof Joacylio Moreira Lima, da Universidade Federal.

Resultando em Introdução ao Estudo da Medicina Experimental.

FITAS DE MÁQUINA

Ocorrido ontem, quero registrar, hoje, natalício de Jaqueline Sá Cavalcante, primeira-dama da Academia de Letras .... Narcélio Miranda, Liliu e Emmanuel (Maninho) Arruda baixarão incorporados no Ideal, quarta, pros autógrafos de Delta, do Luciano Maia .... Jane Caneca, tetraneta do Frei famoso, está em Recife, mediante inauguração de estátua do religioso.

BON MOT

"O VINHO LAVA A INQUIETUDE, ENXÁGUA A ALMA E CURA A TRISTEZA" Sêneca