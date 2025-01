Lança de Estenio Campelo

Foto: acervo pessoal Estenio Campelo e varão João Gabriel

.

Após lançar biografia na Crateús natal, Estenio Campelo deu banquete no Bifê Ouro Verde.

E dia seguinte, já desembarcava na Capital, a chamado dos irmãos Ordones da Azevedo Bolão.

Capitaneando roda de que participavam seus irmãos Carlos e Evandro, advogado Wanlor Neto e agrônomo Henrique Machado da Ponte.

Fazendo companhia ao pai, na bendita carneirada puxada pelo chef Arlindo, o infante de Brasília, João Gabriel, e um dos autores do livro, poeta Magno Martins.

Dessa maneira, não foi difícil entardecer.

POR SERVIÇOS PRESTADOS

Edilmo Cunha comanda hoje mesa despedinte no Chez Marc.

Pois o casal, que tão bem me serviu, está de partida.

GARFO & FACA

Abri a semana do meu Minuto da CBN classificando bife e filé.

Filé, mais moleza, e bife, mais sabor.

CHAMOU

João Soares me descobriu no Ordones.

Afinal, não fica longe do Benfica, o vizinho da Reitoria.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 21 de janeiro: Antônio Filgueiras Lima, herdeiro do Lourenço Filho .... Sebastião Arraes, um dos melhores amigos do meu acervo lojista .... Marisa Benevides, nora do duas vezes senador .... Eugênio Porto Filho, neto de Manoel, que abriu a primeira lista dos Dez Mais Elegantes .... Manoel Cardoso Linhares, cearense do turismo nacional .... Capitão Wagner.

BON MOT

"É IMPOSSÍVEL UM HOMEM APRENDER AQUILO QUE ELE ACHA QUE SABE" Epicteto