Ivanildo por Estenio Campelo

Foto: Divulgação Saxofonista Ivanildo José da Silva, o Ivanildo Sax de Ouro

Estenio Campelo reforçou minha discoaria, passando sua interpretação pessoal de Ivanildo.

O fato recordou episódio quando o saxofonista pediu minha interferência na Aeronáutica, para retroagir sua transferência para Natal.

Falei com meu amigo Anísio Caldas, que vinha de ser promovido, e se dispôs a interceder.

Porém, solicitou que conseguisse saber se ida para o Rio Grande tinha sido solicitada por ele, porque, nesse caso, ele nada poderia fazer.

O Sax de Ouro garantiu que não havia interferido, que passei para o meu solicitante.

Que logo a seguir o desmentiu, a mudança se processara por solicitação do interessado, suboficial da Força Aérea, quando nada pôde caminhar.

Foto: acervo pessoal Troféu Carnaúba, que, por sinal, já recebi, próxima atração, e justa, da AC de João Guimarães, para Ricardo Cavalcante

AQUI

Edilmo Cunha almoçando hoje, no Butcher's, com José Humberto Pires, de Brasília.

Do grupo, farão parte também Severino Neto, Honório Pinheiro, Aníbal Feijó, Máximo Fiúza, Sílvio Goncales, Marcos Moura e Roberto Weidner, de Curitiba.

COLEGA DE TURMA

Partiu Edgar Sá, que foi meu companheiro de vestibular de Direito.

E com esse objetivo, pedi a casa do meu irmão civil José Alcy Siqueira, para os estudos preliminares, aliás, ele tornou-se bacharel.

RETORNO

Tom Barros, que foi precioso companheiro de Associados.

Me deixou um alô com o Zequinha Pereira no Ordones, que imediatamente prazerosamente retribuí.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 22 de janeiro: Luiz Pontes, que foi senador nas águas de Tasso e presidiu a Assembleia .... Natália Aragão, varoa de Cláudio e Andréa, que foi nossa companheira da Ibiza rareante de hoje .... João Santa Cruz, com quem visitei o Juan Miró, um dos espaços privilegiados de Barcelona .... Charliene Benevides .... Armando Diógenes, tocador de bar.

