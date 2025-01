Mesa no Marc e Inês

Foto: Artist-freed Fernando César Mesquita e Edilmo Cunha. (By Evando)

.

Especialista em composição, Edilmo Cunha formou a mesa maior do Marc e Inês.

Partícipes, Carlos Augusto Moraes, Magno Câmara, Totonho Laprovítera, Chiquinho Aragão e Fernando César Mesquita, que voltou à cearensidade mais do que qualquer de nós.

Tudo apontando que o camarão predominou, e quanto à conversação, falou-se de coisa antiga e falou-se de coisa nova.

Todos agradecidos pelos bons momentos que o casal belga proporcionou, com suas delicadas panelas.

E a noite assim adentrou, embora faltasse o céu risonho. Boa viagem!

Foto: acervo pessoal Com Wilma Patrício, Bel e Sá Júnior, no Residencial Jangada Clube, para a cearense de Formentera, Maria de Jesus Furtado Yarn, ou Mayans, que é o nome principal do marido, com o qual toca o fabuloso restô Es Moli de Sal

AGULHA FAVORITA

Ando ansioso para sintonizar novamente os Pontistas do Sérgio na CBN.

Transmitindo o Brasileirão, quase sempre Classe A, com colher de chá pra B.

CEGUINHO

Escorrego no hotel me fez perder as melhores lentes do mundo.

Assinadas pelo Remos da Torres Câmara.

VALIA

Tem denominações que caem bem para determinados ramos do comércio.

E outras que se prestam para qualquer batismo, como, por exemplo, Casa Marcelo.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 23 de janeiro: Angela Gutiérrez, que estou cansado de dizer haver sido primeira mulher presidente da Academia Cearense .... Sérgio Resende, que esposou tocadora do Lide, uma Buarque .... Jucineide Fernandes, que forma no Wai-Wai com marido Ciro, mais ou menos pioneiros da orla .... Eduardo Feitosa, de Marcelo e Myrza .... Regina Bezerra.

BON MOT