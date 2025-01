A partida de um amigo

Foto: acervo pessoal Eliana Almeida e Nilo Tabosa, com os dois filhos, Eduardo e Geraldo Quezado Neto, agora médico

.

Edgarzinho se foi: Um dos meus primeiros amigos da Turma do Ideal e também colega, com aprovação, do vestibular de Direito, cujo curso concluiu, eu não.

Esposou uma Leite Barbosa, Sílvia Montenegro, filha do cônsul de Holanda.

Aliás, ele também participou do grupo representativo, no caso, a Bélgica, cujo posto herdou do pai, Edgar Bezerra de Sá, sendo sua mãe Albuquerque.

Quando passamos no vestibular, ganhamos dos nossos pais uma viagem para o Rio Grande do Norte.

Onde representamos a Turma das Monsenhores no casamento da bela Ariadna Ferreira, filha de um político potiguar, com nosso amigo Ernest Greiner, de mãe chinesa e pai holandês.

A união, que deu filhas, perdura até os tempos atuais, residindo em Natal.

AUSÊNCIA GRANDE

Pela primeira vez, movido a tipoia, Narcélio Miranda faltará ao almoço de sua turma do Colégio Militar.

Que acontecerá amanhã, mantido o espaço do ano passado, Nativas Grill da Dom Luís.

CEDISTA

Dei passada na Clínica Mário de Assis.

Só para abraçar dr Joaquim Gadelha com bastante antecedência, que em 15 de fevereiro fará Jubileu de Ouro.

SAUDADE À VISTA

Cláudio Aguiar estudando possibilidade do retorno, embora fugaz, do AAAA.

Que durante 16 anos se afirmou o papo mais incrementado da cidade.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 24 de janeiro: Manoel Holanda, que eleva amanhã as dunas natalícias até Guaramiranga .... Júlio Ventura, cujo avô batizou uma das ruas cortantes da excelsa Aldeota .... João Luiz Falcão, do clã de Lorena e João .... André Albuquerque, neto da Azul Tane.

BON MOT