Memória preciosa

Foto: Arquivo Pessoal Esta foto da querida Beatriz Philomeno Gomes tem um só objetivo: gravar para todos nós que dela recebemos o carinho e a ternura, este olhar, esta serenidade, heranças para amenizar saudades e a alegria de saber que ela está na Casa do Pai

Constelação Escossial, meu batismo para os valores reunidos pelo Jório Júnior na clínica da Desembargador Moreira.

Meu Pai Matutino, para Luís Campos, que me tirou do Jardim de Infância e me deu coluna na Gazeta, que saía de manhã.

Do Nordeste Para o Brasil, Beatriz Philomeno, escalada por Ibrahim Sued entre as Dez Mais Elegantes.

Único Homem Que Bateu Virgílio Távora, José Parsifal Barroso.

O Regente da Orquestra, no caso, o maestro Orlando Leite, que muniu musicalmente as garotas do Ideal.

Perdão Sobre Rodas, a noite em que, na garagem do palacete de Raimundo Oliveira, recuperei minha frequência ao Ideal, após dois anos no sereno.

Foto: acervo pessoal Oto de Sá Cavalcante, filho-braço e neto nominado, visitando as obras em grande progressão do Ari de Sá da Luciano Carneiro

SALGA

Partida do Edgarzinho Sá fez com que minha Turma do Ideal ficasse reduzida a apenas três no centenário à vista.

Roberto Ney Machado, João Alberto Gurgel do Amaral e Antônio Lúcio Carneiro.

SOBE & DESCE

Deslocamento sabadino pra Taíba, mercê escargoada de Bel e Sá Júnior.

No restô Volta ao Mundo, cujo único percalço é excesso de batentes no toalete.

JUBILEU ESTANHO

Jantando no Ideal, Victor Frota Pinto e Flávio Barreto.

Presidente da Academia Cearense de Engenharia, chegando aos dez.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 28 de janeiro: Marcelo de Castro, segundo de Josué e Branca, afilhado do patriarca Eliseu .... Nicole Barbosa, que foi presidente do CIC .... Carlos Eduardo Nobre, empresário veicular .... Ana Roberta Leite Pequeno, nascida Lauriston.

