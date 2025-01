Edilmo, o maestro-compositor

Foto: 2511-lucio Superalmoçante no Ugarte, timoneiro Edilmo Cunha e protagonista central e criador. (By Evando)

.

Edilmo Cunha, que já foi batizado Obra-Prima do Criador, vem de receber novo apelido.

No caso, Maestro-Compositor, com abalizada motivação, pela sua capacidade, recheada de habilidade, para formar as mesas, sobretudo, praianas.

Como, por exemplo, semana passada ocorreu na despedida do chef Marc.

A conversação aconteceu solta, sem que o lado menos favorável tivesse vez.

Aliás, dei a minha direita ao Chiquinho Aragão, e a esquerda, ao Carlos Augusto Moraes.

Em diagonal, o cada vez mais nosso, Fernando César, a oeste e defronte, Totonho Laprovítera e Magno Câmara.

Foto: acervo pessoal Estenio Campelo e irmão Carlos, recebidos por Zequinha Pereira

PENÚRIA

Como já noticiei, Obdulio morava modestamente, apesar da casa oferecer dois pisos.

E sua mulher só pôde me oferecer um martini, que não tive condições de recusar.

VERDADEIRÍSSIMA

Quando se fala que o Brasil é pentacampeão, tenho vontade de rir.

Pois tri é Uruguai, que ganhou a Copa Olímpica de 24 e 28 e o primeiro Mundial profissional de 1930, tudo seguido, ao contrário do Brasil.

MAL FATAL

Na Copa do Maracanã, começamos a perder quando presidente da CBD, Rivadávia Corrêa Meyer, teve AVC, e não pôde mais comandar o corrimento.

Tanto que, jamais permitiria, como desejava o treinador, e conseguiu, que o escrete enfrentasse Uruguai na final.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 29 de janeiro: Jório da Escóssia, cabeça da Fundação Constelação Escossial .... Onélia Santana .... Leônidas Guimarães, pioneiríssimo do Cumbuco .... Cybele Campos .... José Lucas Campos, advogado estabelecido no Edifício Benedito Macêdo.

BON MOT