O desejo e a razão

Foto: Reprodução Wikipedia Filósofo grego Epicteto

Hoje, vamos nos concentrar nas três áreas de treinamento que Epicteto nos mostrou.

Primeiro, precisamos considerar o que devemos desejar e o que devemos rechaçar.

Para desejarmos o que é bom e evitarmos o que é mal, não bastando apenas ouvir um pouco, porque nossas atuações muitas vezes nos desencaminham.

Em seguida, devemos examinar o que nos impulsiona a agir, isto é, nossas motivações.

Estamos procedendo pelas razões corretas? Ou por que não paramos para pensar? Ou acreditamos que temos que fazer algo?

Finalmente, vem nosso julgamento, a capacidade de ver as coisas claramente e de forma apropriada chega quando usamos nossa grande dádiva que a natureza nos deu: a razão.

Foto: acervo pessoal Com Chiquinho Aragão, meu afilhado nupcial, com caçula de Sílvio Leal, dando adeus ao chef Marc

JUBILADO

Banda Mel tomou frente dos 85 do preclaro Joseoly Moreira.

A patota marcou encontrar-se logo mais no Tilápia, na hora do almoço.

DO PRIMEIRO TIME

CD do Chico Lopes, que venho de receber, apresenta.

Roberto Carlos, Ari Barroso, Adelino Moreira, Joubert de Carvalho, Luiz Vieira, Paulo Tapajós, Cyro Moreira e Dias da Cruz, entre outros.

NA ROTA

Bom português André Rosa, que foi companheirão do Réveillon nas Canárias, inclusive orientando os vinhos que pedíamos.

Não quis retornar a Lisboa sem antes passar pelo Carneiro do Ordones.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 31 de janeiro: Etevaldo Nogueira, que herdou nome do pai .... Ivete Ramalho .... Sílvia Fiúza, uma das noras de Ignez .... Suely Kubrusly, da linha de frente do Crio do dr Álvaro Andrade, onde será festejada pelos colegas.

BON MOT