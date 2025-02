Meditações: um livro impenetrável

Foto: Getty Images/iStockphoto Ilustração: os comportamentos e a subjetividades

Numa carta a seu irmão mais velho, Novato, Sêneca descreve um bom exercício que tomou emprestado de outro proeminente filósofo.

No fim de cada dia, ele fazia a si mesmo avaliações das seguintes questões.

Que mau hábito reprimi hoje? Como estou melhor? Minhas ações foram justas? Como posso melhorar? No início ou no fim de cada dia, o estoico se senta com seu diário e revisa o que fez.

O que pensou, o que poderia ser melhorado. Por essa razão, Meditações, de Marco Aurélio, é um livro impenetrável.

Era destinado à sua própria clareza, e não para o benefício público, tomar nota de exercícios estoicos é uma forma de os praticar, o mesmo que seria repetir uma prece ou um hino.

Foto: acervo pessoal Mônica Arruda com Ivens Dias Branco Júnior, no lança da biografia deste que vos fala

PRATO-SAUDADE

Chef Marc vai fazer falta.

Marcou durante meses, sobretudo no que se refere ao camarão.

EM CAPÍTULOS

Natalício de Carmen Lúcia Azulay, terceira de Lúcia Dummar, valeu café da manhã e almoço no Castelo da Lagoa.

E jantar com os netos, no Gran Marquise.

SPÉCIALITÉ

Chef Arlindo, do Ordones, opera qualquer tipo de carneiro.

Incluso, meu favorito, que é o bife bem passado, em peça grande.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 3 de fevereiro: Abelardo Targino .... Neuma Carneiro, frequentadora do Cine Pedra da Costa .... Gamaliel Noronha, rotariano que foi meu colega radialista na Dragão do Mar da Imperador .... Ticiana Queiroz, neta de Clóvis e Edyr Rolim.

BON MOT

"Eu sou mansa, mas minha função de vida é feroz" Clarice Lispector, Coleção Oto de Sá Cavalcante