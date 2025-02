O mundo como ele é e não como eu quero

Foto: Reprodução Wikipedia Filósofo Saul Alinsky

.

Você já ouviu alguém dizer a frase "não permita que o perfeito seja inimigo do bastante bom".

A ideia não é acomodar-se ou comprometer seus padrões, pra não ficar aprisionado pelo idealismo.

O líder comunitário Saul Alinsky abre seu livro Regras Para Radicais com uma formulação pragmática.

Eu começo a partir de onde o mundo está, como ele é, não como eu gostaria que fosse.

Que aceitemos o mundo como ele é não enfraquece em nenhum sentido nosso desejo de transformá-lo no que acreditamos que ele deveria ser.

É necessário iniciar onde o mundo está, se vamos transformá-lo no que ele deveria ser.

OPINIÃO DE CIMA

Radialista Paulo Oliveira tomou café da manhã com o governador.

Na oportunidade, Elmano de Freitas enalteceu o trabalho do dr Álvaro Andrade no Crio.

SÓ MORREM OS BONS

Partiu Paulo O'Grady.

Um dos primeiros que me deram cobertura, a partir do Country Clube.

PRA PRIMEIRA-DAMA

A oficialidade da Polícia Militar e Bombeiros presta hoje sentida homenagem a dona Miriam Mota.

Com missa às nove da matina, na sede da Associação.

FITAS DE MÁQUINA

Valdir Xavier, por estar em Brasília, não participou do excepcional Angelica Zapata aberto no Ordones .... Domingando no Don Pepe, com mulher Leila e filho nominado, dr Sálvio Pinto .... Na reabertura do Ibiza, Paulo Sérgio não se negou a servir o maior presunto do mundo, Pata Negra.

BON MOT

"EXISTE APENAS UM BEM, O SABER, E APENAS UM MAL, A IGNORÂNCIA" Sócrates