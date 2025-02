Uma despedida e uma memória

Foto: Reprodução/ Instagram-Romeu Aldigueri Aníbal Arruda

.

Partida de Aníbal Arruda simplificou ainda mais herdade de Granja, pois só dois sobrevivem, Yeiê, que habita a Fazenda Soledade, e Amílcar.

O qual teve episódio comigo, que vale a pena ressaltar, referente à inauguração da Rádio Assunção do Clero.

Fui convidado a participar, e o Amílcar, incumbido pelo padre Landim de editar o programa, bateu em minha porta, em busca de sugestões.

Eu então aventei que ele perguntasse aos jornalistas simpáticos ao comunismo se de fato o eram.

E a mim, se era verdade que recebia dinheiro para escalar os Dez Mais Elegantes.

O Amílcar cumpriu à risca, e, no dia seguinte, recebemos comunicado do Reverendo, pedindo desculpas e comunicando haver demitido o editor da emissora católica.

Ainda procurei o Amílcar, me oferecendo para esclarecer tudo com o padre e trazê-lo de volta, porém, ele me passou que não queria mais conversa com o religioso.

Foto: acervo pessoal No BS Par, autografando para Regina e Adriano Josino, do Cine Pedra da Costa, e Firmo de Castro

BOM DE QUEDA

Narcélio Miranda está quase achando que vale a pena quebrar o braço.

Pela excelência do tratamento, movido à competência, do dr Francisco Machado.

CREDENCIADO

Diretoria do Centro de Humanidades da Universidade Estadual tem agora um regente atrelado.

Trata-se, no caso, do Maestro Poty, que vem de ser nomeado você.

DOIS PARABÉNS

Marcando a folhinha na data, o ministro César Rocha, que quando ainda morava aqui participou de minha roda de pingue-pongue, sendo um dos melhores .... E Edilmo Cunha, que ganhou novo apelido, Maestro-Compositor, pela perícia com que forma as mesas dos jantares praianos.

BON MOT

"O VALOR DE UMA IDEIA NÃO TEM NADA QUE VER COM A SINCERIDADE DO HOMEM QUE A EXPÕE" Oscar Wilde