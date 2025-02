O estilo estoico

Foto: Reprodução Amazon Filosofia: o clássico Manual do Estoico

.

De Marco Aurélio: Os estoicos não eram monges, não se recolhiam ao santuário de um mosteiro ou de um templo.

Eram puríficos, homens de negócios, soldados, artistas, praticavam sua filosofia em meio às atividades normais.

A chave para levar isso a cabo é eliminar impiedosamente o que não é essencial em nossa vida.

O que a vaidade nos obriga a fazer, aquilo em que a ganância nos insere.

O que a disciplina acrescenta ao nosso prato? Aquilo que a falta de coragem nos impede de dizer não.

Agora, preste bem atenção, e se segurem na cadeira: Tudo isso devemos cortar, cortar e cortar.

Foto: acervo pessoal Carlos Augusto Moraes e Magno Câmara, preciosidades do encontro edilmoense, pro adeus aos donos do restô altaneiro do Icaraí

FRATERNIDADE

Na coluna terçafeirina, irmão do Estenio Campelo citado como Evandro.

Quando vem a ser realmente Carlos.

CIRCUITO

César Barreto preparando lançamento de Cantiga de Buteco.

Percorrendo vários restôs.

UM POR TODOS

Padre Maurício, que foi transferido, embora ainda não se saiba pra onde.

Com igreja quase completamente tomada, saudou nominalmente o repórter como representante dos fiéis que quase lotavam, domingo passado, a Matriz da Tabuba.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 6 de fevereiro: Alcimor Rocha, que participou dos últimos e bem-sucedidos comandos do Ideal .... Roberto Sérgio Ferreira, do Colóquio da Engenharia .... Antônio Barroso, cirurgião-dentista da família do Reitor.

BON MOT