Newton, Brasileiro, Paco...

Foto: arquivo pessoal Lúcio Brasileiro em momento de tocante discurso, durante o lançamento de sua biografia

.

O jornalista Francisco Newton Cavalcante, desde 1955 assinando na imprensa cearense sob o pseudônimo de Lúcio Brasileiro.

Adotou também alcunha de Paco, para bater pernas pela Europa afora, há quem ache que sofre de nosomania.

Apenas se sente preocupado com a saúde, na entrevista que deu ao João Soares, ele revela que cuida do ácido úrico, do coração e dos ossos.

E afirma: Se eu um dia tiver qualquer doença, será injusto, pois me cuido até dormindo, e leve, trêfego e saltitante, lá se vai ele Europa afora, feito um jovem.

Foi preciso incidente na França, para que caísse na real e se descobrisse que o menino em folha por dentro esconde um ancião por fora.

Ele mesmo conta: Certa vez, ao tomar um trem para Villefranche, economizando os 60 do táxi, uma jovem solidária me cedeu o lugar.

Foto: acervo pessoal Na Clínica Jorge Brandão, o titular, recebendo Marcus Lage, Rodrigo Barroso e Weiber Xavier

VOVÔ

Fortaleza pode perder.

Quem não pode perder é o Ceará, por causa dos netos.

ANTES TARDE

Sebastião Arraes e Patrícia Teixeira, que forma no primeiro time do Farias Brito.

Baixaram no reaberto Ibiza, só pra saber que o Paulo Sérgio atendeu meu único pedido, cardápio propriamente dito.

BIPARTITE

Antônio Lúcio Carneiro é um dos seis sobreviventes da minha Turma do Líbano.

E um dos quatro do Ideal, no centenário.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 12 de fevereiro: Lucila Norões, a viúva do Príncipe da Imprensa, Edilmar, que também foi meu vizinho na zona leste .... Pedro Barroso, do Edmundo, que homenageou o pai, que foi reitor, nomeando o filho.

BON MOT

"AS MUDANÇAS NUNCA OCORREM SEM INCONVENIENTES, ATÉ MESMO DO PIOR PARA O MELHOR" R. Hooker