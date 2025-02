Foto: FCO FONTENELE Por do sol na Praia de Iracema

.

De Marco Aurélio, em Meditações: Aqueles obcecados pela glória associam seu bem-estar à consideração de outros.

Aqueles que amam o prazer se associam a sensações, porém, aquele com verdadeiro entendimento, só busca nas próprias ações.

Pensa no caráter das pessoas que desejamos agradar, nos bens que pretendemos obter.

E nas táticas que empregamos para esses fins, quão rapidamente o tempo esmaga essas coisas e quantas ainda serão apagadas.

Se sua felicidade depende da conquista de certos objetivos, o que acontece se o destino intervir? E se você for desprezado?

E se você conseguir tudo, mas descobrir que ninguém ficou impressionado? Esse é o problema de deixar sua felicidade ser regida pelo que você não pode controlar.

Foto: acervo pessoal Adriano e Regina Josino reabrem hoje o Cine Pedra da Costa exibindo Casablanca, que nem Deus perderia, pois o maior filme de todos os tempos

BARULHO NO CAMINHO

De domingo pra segunda, orquestra, ou simplesmente uma banda, tocou a noite inteira.

Só cansou lá pras quatro da manhã, ninguém conseguindo dormir.

OESTE MARINHO

Tive notícia do criminalista Waldir Xavier e sua mulher Amanda no fim de semana cumbucano.

Hospedados à beira-mar.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 13 de fevereiro: Fátima Câmara, esposou Cláudio Henrique e pertenceu às Dez Mais .... José Sarto Nogueira .... Graça Ferreira, nascida Cardoso .... Edmilson Lima, irmão civil do Beto Studart .... Ana Sousa, mulher do Anastácio, de participação no corrimento de minha carreira .... Albina Pinto, consorte do prof Paulo Roberto, em quem Martins Filho sempre reconheceu cabeça estudantil da Universidade .... Betinho Holanda.

BON MOT