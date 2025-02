Busca por Calvados

Foto: acervo pessoal César Barreto, Lúcio Alcântara, Humberto Mendonça e Tereza Maria, varoa exclusiva de VT e dona Luíza, reverenciados no Crato

.

Paulo Sérgio mandou emissário vasculhar em toda a cidade abastecedora o rótulo que se chama Calvados.

Objetiva tê-la na prateleira mais vistosa, quando receber o senhor Cláudio Aguiar.

Que sempre se houve um frequentador dos mais requintados do Ibiza agora reaberto.

A bebida em questão ficou famosa em todo o mundo, pois inserida por Charles Boyer no filme Arco do Triunfo.

O último de Ingrid Bergman em sua fase hollywoodiana e também a mais brilhante dos anos 40.

O notário a descobriu, aqui, no Chez Marc, o restô belga altaneiro do Icaraí, desativado por alguns meses, por viagem à Europa do casal proprietário.

ABRE EM ABRIL

Latam quatro vezes por semana ligando Fortaleza a Lisboa.

Encostando a TAP na parede.

REGRESSO

André Rosa, o bom português, retornando amanhã.

Aliás, Ceará é seu segundo torrão.

EM PARTE

No Rei da Panqueca, Joaquim Guedes, Lula Alcântara e Eduardo Pinheiro, que ouviram do chef Astro que não me largou totalmente.

Pois continua elaborando os crepes de caranguejo e a garoupa no almoço do Ugarte.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 14 de fevereiro: Mirna Galvão, onguista pioneira Sorriso Colgate ....Manoel Macêdo, caçula de Maria e José .... Maria Eduarda Bachá, segunda mulher de Elias .... Vanius Meton Vieira, neto de um dos Doze das Damas .... Helielda Menezes, casada com empresário automotivo .... Luís Benício .... Thaís Lima.

BON MOT