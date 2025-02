A volta do Cine Pedra Branca

Foto: Reprodução Casablanca, o filme

.

Wilma Patrício foi a primeira a chegar à reabertura do Cine Pedra da Costa, ribeirinho do Cumbuco.

Aliás, ela nunca tinha visto grandioso Casablanca, tanto que levou uma das netas favoritas, Giovana.

Desembargador José Cláudio Carneiro e Neuma não poderiam, naturalmente, faltar.

Como sempre, ciceroneados pelo presidente da Academia de Cinema, Régis Frota, e sua Aurila.

Em regozijo ao maior filme de todos os tempos, Adriano Josino ampliou o tamanho da tela.

Enquanto Regina fechou a noite, que começou de tarde, com aquela sopa, só comparável à de Cleide Corrêa, nos tempos do saudoso Rin-Tin-Tin, também beira-mar.

Foto: acervo pessoal Patrícia Teixeira e Armenuhí Santa Cruz, toque feminil na reabertura do Ibiza. (By Evando)

OURO NO CIPÓ

Joaquim Gadelha, que sempre recebe com muita solicitude e euforia, hoje com maior razão.

Pois as brenhas da Caucaia foi o local escolhido por seus colegas da turma de 75 para o reencontro triunfal.

LAJOTA

Marcus Lage tem se portado como cabeça de roda no Ordones da Bolão.

Como na noite de quinta, e, pela segunda vez, entreteu Vânia e Aristófanes Canamary.

PRIMEIRA DISSE TUDO

Vicente e Margarida Alencar, que é onguista da Sorriso Colgate, promoveram a Terça-feira em Prosa e Verso inicial do ano.

Que lotou Palácio da Luz, ressaltando a presença de Márcio Catunda, que já regressou à Suíça.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 15 de fevereiro: Nereu Aguiar, bisneto da matriarca Melinha Frota, cujo filho favorito era sua mãe, Isabel, chamada Beliza, é único pimenteiro da Escola Unidos do Natal .... Xara Barroso, que herdou o nome do avô, que me vendeu um Simca que terminei de pagar com cheque da Casa Parente, recebido do programa O Céu é o Limite, da TV-Ceará, respondendo sobre Seleção Brasileira em Copa do Mundo.

BON MOT

"ATINGE-SE A JUVENTUDE AOS SESSENTA ANOS. INFELIZMENTE, É MUITO TARDE" Picasso