Mensagens do escritor Saint-Exupéry

Foto: acervo pessoal Tim Corrêa ciceroneando na orla fidalgo cônsul de Luxemburgo, Roland Schmit

De Antoine Saint-Exupéry, escritor, ilustrador e piloto de avião, morto em combate na Segunda Guerra Mundial.

A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens, pois não há senão o verdadeiro luxo, que são as relações humanas.

Na vida, não existem soluções, existem forças em massa, é preciso criá-las, e então encontraremos as saídas.

Um monte de pedras deixa de ser um monte de pedras no momento em que um único homem o contempla, nascendo dentro dele a imagem de uma catedral.

Há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam, mas também as que despertam.

O que conduz o mundo é o espírito, e não a inteligência, nas horas graves, os olhos ficam cegos, será preciso então enxergar com o coração.

AGRADÁVEL SEM OFENDER

Dr. Elias Salomão participa, há tempos, do meu Guia Saúde.

Cuidando até no Natal, tanto que, no último, me mandou um extraordinário vinho do Porto que pertence à linha mais alcalina moderada.

ARTICULAÇÃO

Paulo Sérgio em confabulações com Sérgio Ponte.

Com vistas ao almoço que vai oferecer, no Ibiza, aos Pontistas.

CAÇADOR DE ESMERALDAS

Proclamei há semanas Plenitude como nome-luva para loja de ótica.

Agora, descobri outro, no mesmo ramo, Amparo.

ONTEM POR HOJE

Nataliciantes dominicais, com atraso de um dia: Gorete Farias, primeira-dama da Embaixada da João Brígido .... Márcio Távora, que perdeu os sogros, Humberto e Norma Bezerra .... Marília Esteves, nora do inesquecível Luiz, que, por delegação do Jorge Parente, foi quem me entregou a Cidadania da Fiec .... Tom Barbosa, filho de um dos braços Queiroz .... Alexandra Pinto, de dupla residência, Brasil e States.

BON MOT

"Goza da mocidade: ela foge em uma rápida carreira." (Sêneca, Coleção Oto de Sá Cavalcante)