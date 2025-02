Encontros e memórias

Foto: acervo pessoal Ítalo Farias, atingindo cabeçalho do Wai-Wai, e sua mulher Patrícia Rolim

.

Após tempão, revi, embora apenas telefonicamente, o Ricardo Pontes, que, pouca gente sabe, foi ator na pioneira TV Ceará, contracenando com Dora Barros.

Ele formava, com outros amigos meus, tais Paulo Aragão e Nelson Montenegro, que foi solteiro do Gala, onde casou.

A propósito, relembrei a ele que foram seus pais, Simone, de família Salgado, e Vilmar, que me ensejaram conhecer o Guarujá no pique.

Me hospedaram, e o Vilmar ainda autorizou receber, toda noite, cinco mil no caixa, pois era meeiro no cassino, que não gastei uma só vez no pano verde.

Optando pela noite em companhia do Prefeito, um amigo do então presidente Jânio Quadros, e o vigário Domenico, que também enxugava umas e outras.

MENOS UMA

Mais recente Encontro do Bem só teve quatro, Vânia Canamary, Lêda Maria, Viviane Miranda, Ethel Whitehurst.

Pois Ana Maria Studart fez forfé pela presença aqui, para o fim de semana, da filha Renata Vale.

DE OCASIÃO

Primeira vantagem da Latam, direto de Fortaleza a Lisboa, quatro vezes por semana.

Mais barato que a TAP.

MÃOS FEMINIS

Dr Sá Júnior entregou paciente à recém-academia Top Gym, de Paracumbuco.

Mais precisamente, à especialista chef da manhã, Elisângela Borges.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 18 de fevereiro: Sandra Falcão, do clã medical .... Vera Lúcia Majela, cujo marido, de atuação hospitalar .... Ricardo Ayres, um dos varões do prefeito bastante bom Evandro Moura .... Aparecida Almeida, nora do Germano, que, por sua vez, genro de Manoel de Castro .... Andréa Paiva .... Lúcio Ferreira Gomes, um dos irmãos que não saiu governador.

BON MOT