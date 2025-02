Pioneiros do Colégio Militar

Foto: acervo pessoal No Colóquio do Quinteto do Bem, Vânia, Lêda, Ethel, Viviane

.

Caloroso é o que se pode dizer do almoço rememorativo da turma pioneira do Colégio Militar, 62-68.

Ao qual compareceram trinta e quatro concludentes, quinze esposas e mais quinze familiares.

Foi realizado, uma vez mais, no Nativas Grill, sendo que grande maioria optou pelo churrasco.

O bloco ensejou até dois generais, quais sejam, Manuel Theóphilo e Paulo Studart.

Vieram companheiros de Cuiabá, Santa Catarina, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e até Brasília.

Teve até dor de cotovelo, Narcélio Miranda, que pela primeira vez, faltou, movido a tipoia.

PROGRAMÃO

José e Bel de Sá se hospedaram sábado no Hotel Cariri, do Cumbuco, que apreciaram.

E no domingo, promoveram escargoada no Volta ao Mundo da Taíba, que só peça pelos impossíveis batentes do toalete.

CIPÓ ENCHEU

A grosso modo, o que se sabe é que ninguém faltou ao almoço com que Joaquim Gadelha festejou Jubileu de Ouro de sua turma da Escola de Medicina.

A que os concludentes, com muita efusão e fraternidade, compareceram.

QUEM FALTAVA

Estalagem Dois Sertões novamente em festa.

Pois hospedando a única varoa de Sabinão e Silowa, Milena Bertuzzi, que mora em Milão.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 19 de fevereiro: Cláudio Rocha, cujo pai, Abelardo, foi uma vez meu parceiro na Torre do Iracema .... Dr Giovano Ferrarezi, da Constelação Escossial .... Leonardo Dall'Olio, do maior grupo tocador de lavanderias .... Roberta, que me enseja recordar meu primeiro patrão em jornal, Olavo Araújo, pois casou com seu neto Haroldo .... Humberto Mendonça, maior amigo cearense do Rei do Baião, Luiz Gonzaga .... Adolfo Oliveira, cuja mãe Fátima foi das Dez Mais.

BON MOT