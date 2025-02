Sobre o Céu é o Limite

Foto: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Suécia, Estocolmo, 29/06/1958. Time posado da seleção do Brasil, posa para fotografia momentos antes da partida final contra a Suécia, pela Copa do Mundo de 1958, no estádio Rasunda, em Estocolmo (Suécia). Da esquerda para a direita, de pé, Djalma Santos, Zito, Bellini, Nilton Santos, Orlando e Gilmar; agachados: Garrincha, Didi, Pelé, Vavá e Zagallo, e o massagista Mário Américo. A Seleção Brasileira conquistou o campeonato ao vencer a Suécia por 5 a 2, com gols de Vavá (2), Pelé (2) e Zagallo. - Crédito:ASSOCIATED PRESS/ASSOCIATED PRESS/AE/Código imagem:156992

.

Este pebolístico repórter respondeu O Céu é o Limite, na televisão, sobre futebol.

Largando porque quis, já que não fui derrubado, respondendo sobre o Brasil nas Copas Mundiais.

E fazendo jus ao cheque de seiscentos mangos que faturei da Casa Parente.

Agora, sou satisfatoriamente informado de que fui primeiro convidado para o almoço que vai acontecer aqui no Cumbuco, na sexta 7 de março.

Terá lugar no reaberto Ibiza, que o Paulo Sérgio Santa Cruz, um recente aficcionado da bola, oferecerá a Sérgio e seus Pontistas.

Pois além de, junto ao Nazareno Albuquerque, ser decano de O POVO-CBN, sou torcedor da credenciada equipe em questão.

Foto: acervo pessoal Anfitrião Joaquim Gadelha entre primos psiquiatra e cardiologista Galba e Glauco Lobo, no marcante almoço cipoense da turma de 75

RETORNO

Cláudio Aguiar pôs na agenda reabrir o AAAA nas faldas de março, precisamente, dia 8.

A figura central seria um dos eleitos no pleito do ano passado.

PAUTA ABERTA

E por falar em reabertura, Paulo Aragão me comunicou, direto do Ideal.

Que a primeira do ano do Albergue Universitário poderá se dar no próximo fim de semana.

A IMITAR

Na Academia Top Gym, aos pés das dunas do Cumbuco.

Tenho como vizinho um mancebo chinês sessentão, povo conhecido pela perseverança.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 20 de fevereiro: Auridéa Gualberto, que produziu meu último Gala, no chão, e também Almoço Jubileu, nas Dunas, tirando nota dez em ambos .... Fernando Esteves, primeiro aniversário como presidente do Ideal .... Neca Filgueiras Lima, cujo marido conduz o Lourenço Filho .... Mona Lisa Gentil, de pai aurorense, Eduardo Leite.

BON MOT