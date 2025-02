Para onde caminham Ceará e Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Lucero, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Vitória

.

Tudo parece se encaminhar para a concretização da troca entre Fortaleza e Ceará.

O Vovô, que era da B, passou pra A, e o Tricolor, um dos primeiros da A, irá pra B.

Basta se basear pelos resultados desta semana findante, o Alvinegro somando três pontos, e o Leão do Pici abiscoitando a terceira derrota seguida. A propósito, gostaria de saber quem mandou a equipe recuar, após o belíssimo gol do argentino.

Pois, não vou parar de dizer que jogar na defensiva, só faltando, no máximo, dez minutos.

Do contrário, o Aço se torna oxidável, como a torcida teve o desprazer de constatar, na virada do Vitória.

Foto: acervo pessoal Vicente e Margarida Alencar, onguista Sorriso Colgate, promoção deste repórter, atendendo, sobretudo, à criançada da orla

FRANCÊS

No Don Pepe, a pedida, último sábado, foi paella au Pinot Noir.

Estou falando na mesa do primo Jefferson Quesado, mulher Redna, filha Mirella e genro Daniel Ferreira.

CRIAÇÃO EM AÇÃO

Em suas andanças pela cidade, hoje tão raras, repórter cunhou um batismo para lojas de ótica, qual seja, Plenitude.

Agora, levei pra pia outro ainda melhor, Amparo.

PRIMEIRA VISTA

Fiéis da Igreja da Prainha precisam estender sua fé para o sul do templo.

Precisando de conserto e nova pintura, o quanto antes, melhor, pois está feio.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 21 de fevereiro: Freitas Cordeiro, cap lojista reverenciado com a Medalha Albanisa Sarasate, de O POVO .... Narcélio Miranda, um Fortaleza saudável .... Vera Figueiredo, esposou neto do grandioso Pedro Philomeno .... Samuel Aragão, frequentador bissexto do Albergue Universitário do irmão Paulo e cunhada Odete.

BON MOT