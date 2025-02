Bike para as netas

Foto: acervo pessoal Prefeito Roberto Pessoa com Manoel Milfont, pioneiro cumbucano, que saudou Lúcio Alcântara, que, via seu pai Waldemar, trouxe a luz para a capital da orla oeste

.

Norma do Ceará dedicou boa parte da semana passada a introduzir um novo tipo de bicicleta às quatro netas.

Quais sejam, Ana Geórgia e Ana Giula, de Joaquim Guedes, Beatriz, de Anecy Vitorino, Luíza, de Iracema Guimarães.

Norma, Ribeiro de pai e Arruda de mãe, participou do primeiro desfile de moda que Maristher Gentil promoveu no Ideal.

E foi parceira do cunhado Galba na última gincana do clube, tirando segundo lugar, atrás apenas de Ivone e Tarcísio Faria.

Formou na minha Turma Volare, da qual, uma das musas, mas não casou no grupo.

Optou por meu colega marista, Ruy, gerando o que Meton Vasconcelos definiu como uma família de verdade.

DEPOIS DO ACONTECIDO

Amanhã, o espaço em questão será todinho ocupado pelo Jubileu de Ouro dos concludentes de 1975 da Faculdade de Medicina.

Fazendo jus à beleza que se constituiu o comemor no Cipó caucaiense de Gadelha, por nós emblemado de Médico Humanitário.

NEW PRATO

Batista, um dos chefs do Ordones-Bolão, aprontou novidade pro jantar de terça.

Fatia de carneiro bem passada, coberta com patê de atum.

DIZ O DITO POPULAR

Alegria de pobre dura pouco.

Vai daí, o voo da Latam Fortaleza-Lisboa ocorrerá apenas às segundas.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 22 de fevereiro: Quitéria Pompeu, nascida Catunda, nora do único presidente cearense da Confederação Nacional da Indústria .... Luizinho Melo, amigo final de Paul Mattei, que sempre considerei bom sujeito .... Márcia Oliveira .... Fernando Dall'Olio, formou na diretoria do saudoso Paulo Bandeira no Ideal.

BON MOT