Bom de mesa

Edilmo Cunha é o protótipo do mesalista, não confundir com mensalista.

Pois, para o nosso gáudio, meu e de seus mais diletos, ele é muito mais assíduo na formação de mesas.

Exímio na articulação de grupos, como aconteceu no excelente Mézzi, cuja composição foi a seguinte.

Ei-la: Hélio Barros, favorito do lendário general Góes, Magno Câmara, caçula do Adrísio, guru da Turma do Líbano.

Givaldo Sisnando, correspondente internacional de minha Via-Saúde, através do filho Dudu, que mora lá fora.

Carlos Augusto Moraes, cujo pai, Gotardo da Livraria, foi parceiro, no Cassino do Ideal, da Rute Moreira da Rocha, mulher do Pekim, e Fernando César Mesquita, que renasceu pro Ceará, que ele nunca esqueceu.

REVISÃO FELIZ

Colóquio sextafeirino me ensejou prazer de encontrar pessoas de minha algibeira from Brasília.

Estou falando, no caso, do ministro Raul Araújo e Marietta, cuja mesa acudi por um tempo.

LADO CERTO

Meu vizinho matinal na Academia Top Gym não é chinês, porém, coreano.

Certamente, do Sul.

TARDE QUENTE

Aristófanes e Vânia Canamary me levaram a conhecer um novo sítio, Café Matisse, na Silva Jatahy.

Motivação valia, Maria de Jesus Yern, a cearense que é a primeira-dama de Formentera, pois casada com ibicenco, e filha Madalena.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 25 de fevereiro: Ana Lúcia O'Grady Cabral, nora de quem fez parte das últimas listas das Dez Mais .... Vicente Alencar, membro-colaborador de várias academias .... Sílvia Coelho, uma das viúvas da Turma Volare .... Tarcísio Porto Júnior, responsável maior pela minha comenda do Rotary Palace, o qual presidia na ocasião .... Miry Sales, verbete de Horizonte .... Fernando Pontes .... Norma Zélia Andrade, que apresentou minha biografia em BS.

BON MOT