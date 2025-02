Minha história com a concorrência

Foto: Reprodução IGOR DE MELO em 17/5/2011 Albanisa Sarasate

.

A reunião para tratar do meu ingresso no Diário do Nordeste aconteceu numa noite de segunda, em casa do Edson Queiroz.

Convencionei, antes do acerto final, comunicar a dona Albanisa, que foi quem palmilhou meu caminho, junto ao marido, para trabalhar em O POVO.

Ela, porém, não concordou, e, na cabeceira da mesa, proclamou a seguinte lei: Quem sai de O POVO, não voltará jamais!

A posição contrária da dona Albanisa pesou na minha decisão de desfazer a palavra encaminhada com o Edson Queiroz.

E, passados os anos, posso hoje verificar que houve inspiração na minha atitude de fazer coro com a patroa.

Pois, do contrário, como as coisas se encaminharam, estaria hoje desempregado.

Foto: acervo pessoal Luciene Beviláqua e o nataliciante Osterne Rios, que festejou em casa, no Porto das Dunas

DEITANDO & ROLANDO

Biso, aqui e agora, meu Minuto em O POVO-CBN.

Não se pede convite pra amigo, e se for casamento, ainda pior.

LOAS

Fernando César tecendo altos elogios ao livro da Yolanda Queiroz.

Esplêndido, desde o título, Momentos.

UM DOS ELEITOS

Visando me dar um alô, dr Jório passou pela sala do dr Giovanno.

Que integra a Constelação Escossial, por ele formada.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 28 de fevereiro: Fernanda Sisnando, mulher do Dudu, que abastece seu pai, Givaldo, um dos cabeças de minha Via-Saúde .... Joaquim Gadelha, médico humanitário, envolvido em festa inesquecível .... Mônica Arruda, que me recebeu na casa em que morava com Emanuel em Brasília .... Dito Machado, festejado ambientador .... Jane Juaçaba, nora dos meus saudosos Haroldo e Heloysa .... Daniel Fiúza, braço da mãe no último Gala de Brasileiro, no Centro de Convenções.

BON MOT

"ANTES DE OS RELÓGIOS EXISTIREM, TODOS TINHAM TEMPO. HOJE, TODOS TÊM RELÓGIOS" Eno Theodoro Wanke