O ser humano e a virtude

Foto: RPBaiao Teto da Capela Sistina - Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano).

.

Mussônio Rufo ressaltou: O ser humano nasce com uma inclinação para a virtude.

A noção do pecado original pesou sobre a humanidade durante séculos, na realidade, fomos feitos para ajudar uns aos outros.

E sermos bons uns para os outros, de outra forma não teríamos sobrevivido como espécie.

Praticamente não há qualquer proclamação na filosofia estoica que não seja agradável de imediato a uma criança, ou que não corresponda ao senso comum.

As ideias dentro dela vão ao cerne de quem somos e do que sabemos ser verdadeiro.

As únicas coisas com que conflitam são as diversas invenções da sociedade, que, acima do que favorecem o bem comum, servem a interesses egoístas.

Foto: acervo pessoal Wilma Patrício, Beatriz Viana, Maria Vital, na largada Azul de Silvana Bezerra. (By Evando)

