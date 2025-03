Todo bem que me fizeram

Foto: acervo pessoal DR Roberto abordado por mim, respondeu

De dona Nadir Saboya, num intervalo das aulas que me deu, tentando melhorar minha dicção: Meu filho, você aprecia sua fala? Sim, aprecio. Então, vamos parar por aqui, porque não tenho, assim, condições de melhorar.

De Bonaparte Pinheiro Maia, dono de O Jornal, onde eu trabalhava, para o nosso diretor Carlos d'Alge: Quem deve ir no voo inaugural da Varig é o Lúcio Brasileiro.

De Beatriz Philomeno, quando soube que eu tinha sido um dos aprovados no vestibular de Direito: Parabéns, dr Lúcio!

De José Macêdo, para o grande jornalista paulista Tavares de Miranda: O Lúcio aqui é o Ibrahim Sued do Ceará, só que, alfabetizado.

De Egídio Serpa para Edson Queiroz, que lhe pediu um nome para a coluna maior de seu periódico: Se é para ter repercussão, o Lúcio Brasileiro.

De Eduardo Tapajós, diretor do Hotel Glória, o maior do Brasil: Aqui, você terá não apenas dormida, mas as refeições e o lava-roupa também.

De dona Creusa Rocha, me encontrando em frente ao São Luiz, logo após minha estreia em seu jornal: O Paulo me disse que cada dia gosta mais da tua coluna.

Do afamado advogado José Cardoso de Alencar: Acho que o Lúcio é o que mais agrada às mulheres.

De Virgílio Távora: Não vou ter votos na terra de doutorzinho, só tem um jeito, vou arranjar um avião e te mandar pra lá na véspera da eleição.

De Parsifal Barroso: Não quero acreditar que você não sabia que Aurora é bom de cobre.

Do ex-prefeito Acrísio Moreira da Rocha: O Rochinha (da Ordem dos Velhos Jornalistas) deu a maior nota sobre teus escritos do casamento de nossa filha Verinha.

De Lúcio Alcântara: Ele tanto fala do governador, do milionário, do cardeal, do general, da elegância de um amigo, quanto da Rita Banqueteira.

De Ivens Dias Branco, ao patrocinar meu programa de televisão: Fique certo de que eu também fiz um bom negócio.

De Manoel Porto, me dando as boas-vindas ao Ideal: Aqui, você manda.

De dom Miguel Câmara: Não vou lhe pedir pra contar seus pecados, até mesmo porque não acredito que você os tenha.

De Hilário Macêdo: Esse rapaz é um animador de rodas.

De Roberto Marinho, quando, no almoço em O Globo, perguntei se o Ibrahim Sued não teria perdido, por generalizar a coluna, abordando assuntos além do social: Me parece que não, mas vou verificar.

Do prefeito Fialho, após nota na coluna falando de sua meia branca, no jantar do Núncio Apostólico: Informo que estou preocupado com a cidade inteira, não com meia.