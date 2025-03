Rodas do domingo momino

Foto: acervo pessoal No Ibiza, Armenuhí Boyadjian, com dr Weiber Xavier, um dos timoneiros da Sociedade dos Amigos do Vinho e da Vida

Além de médico renomeado e precioso conversador e ouvidor, Weiber Xavier foi piloto de duas rodas no domingo momino.

A primeira, no almoço do Café Matisse, que contou com a presença tranquila do comandante Cláudio Cavalcante, à base do polvo e dos mexilhões de Santa Catarina.

E mais tarde, sem ele, a pizza do Fornetto assumiu, no Pátio Andaluz, em ambos, o Marcus Lage.

Mandou vir espumante, servido em garrafas insinuantemente abertas, e entornadas com sofreguidão.

Faz-se mister salientar, embora não havendo comparecido, Sabino Henrique e Auxiliadora, entretanto, estiveram presentes no restô da Silva Jatahy.

Engraçadamente citados pelos presentes, que formam, ou não, entre os titulares e bissextos da Estalagem Dois Sertões.

Madalena Yern, que comanda o restô filial do Es Moli de Sal dos pais, em Formentera Crédito: Acervo pessoal

PARTINDO DE CASA

Simplesmente excelente, a presença do jovem empresário Fernando Gurgel, entrevistado na TV Cidade.

Empolgando, inclusive, o pai, Fernando Cirino, que o classificou nascido para o consumo.

ANTE TELA GRANDE

Reabertura do Cine Pedra da Costa com Casablanca.

Motivou reencontro de três baluartes da casa, desembargador Cláudio Carneiro, Wilma Patrício e Régis Frota, presidente do Clube de Cinema.

NOVOS NO VELHO

Kitesurfista alemão Manfred Spuckaus e sua mulher Sandra treinam na Academia Top Gym.

Visando turnê por vários países a bordo de um trailer.

RONDA DOS NATAIS

De compromisso com seu calendário pessoal, nesta Quarta-feira de Cinzas, Rommel Almeida .... Emilene Leite, mulher do Valdélio Filho, que me tornou ouvinte mais apurado .... Haroldo Benevides, verbete do Sociedade Cearense pela Washington Soares.

BON MOT