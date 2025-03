O melhor de todos os tempos

Foto: Reprodução Imagem reprodução do filme, ...E o Vento Levou de 1939

.

De Francisco Jander de Oliveira: Atrevo-me a dirigir algumas palavras ao distinto jornalista, de cujo leitor me fiz desde os anos 50, para comentar um trecho a que fez alusão a Casablanca.

A imprensa brasileira, quando enaltece ou chama atenção de um fato, recorre às expressões: O maior ou melhor ou "em todos os tempos".

Sou cinéfilo desde os anos 40, quando comecei a frequentar o Cine Orion, em Granja, curtindo os grandes cowboys Roy Rogers, Charles Starret e Tim McCoy.

A finalidade desta missiva é transmitir que "o maior filme de todos os tempos" não existe, e que, ao apontar, se cometeria uma injustiça com, por exemplo, ...E o Vento Levou.

Depois viria 1600, 1700 e, só no século XIX, o cinema foi descoberto, como então batizar "em todos os tempos"?

Assim, o que de fato existe, é uma galeria de grandes fitas, bem como grandes astros e estrelas, que ficaram inoculados em nosso cérebro.

Foto: acervo pessoal Mediante seu natalício, Flávio Barreto e mulher Norma ladeados por Humberto Mendonça

PORTADOR HUMANO

Fernando César e Marcus Lage trazidos pro almoço cumbucano de Adriano Dall'Olio.

Por Arthur de Castro, filho do saudoso Marçal, que municiou este repórter da bela caneta com que autografei, no Náutico, livro pioneiro, Até Agora...

ALEGRIA

No almoço ao pé da duna de Max e Sellene, encontrei Murilo Câmara e Daniela Gentil.

Agora, para meu gáudio, Sr e Sra.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 6 de março: Anastácio de Sousa, que teve tudo a ver com meu reingresso em O POVO by Demócrito Dummar .... Viena Filomeno, viúva do meu primeiro amigo da grande vida, Xico Pouchain .... Sílvio Mesquita, personagem maranguapense do Sociedade Cearense .... Daniele Linheiro, mulher de vinicologista.

BON MOT