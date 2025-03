LÚCIO BRASILEIRO

Foto: Divulgação Sergio Ponte, jornalista

Obviamente, os Pontistas do Sérgio foram comandados pelo próprio, que é Ponte, no lauto almoço do Ibiza cumbucano.

Eram eles os narradores Liuê Góes e Alessandro Oliveira, os analistas Fernando Graziani e Thiago Minhoca e o repórter Miguel Júnior, além do editor de Esportes de O POVO, Lucas Mota.

A quem Paulo Sérgio pôs ao dispor todas as criações do chef Marcel, servidas com presteza maior pelo maître Maico.

Quais sejam, principalmente, caldinhos, carpaccio, feijoada, camarões crocantes, e, como the end, os fabulosos casquinhos de lagosta da casa.

Fiquei na mesa do Jocélio Leal, que joga nas duas, rádio e jornal, que dava direita ao Arlen Medina, que também foi meu diretor.

O acontecimento sócio-esportivo marcou, de modo sublime, a reabertura do principal restô da orla.

Foto: acervo pessoal Cláudio Aguiar e Evandro Leitão: a volta do AAAA

FAMÍLIA PENHORADA

Onguista Sorriso Colgate Margarida Alencar marca a folhinha próximo domingo.

Em regozijo, chegaram, de São Paulo, irmã Celina Freitas, e de São Luís, mano Francisco, que foi reitor da Universidade maior.

MÁXIMA

Quem passou pelo Cumbuco foi o Adrísio Câmara, que imediatamente provou famoso gim do Ibiza.

Ao qual só não deu nota maior que dez porque não existe.

ESTREIA CRIANTE

Ao assumir presidência do Instituto Ceará.

Seridião Montenegro imediatamente criou Conselho dos Exs.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 11 de março: Lúcia Milfont, que foi minha exemplar vizinha no Cumbuco ..... Luana Amoreira, nora de Santa Maria .... Liliane Albuquerque, uma das viúvas do Sociedade Cearense .... Juarez Leitão, um dos imortais que compareceram à minha biografia no BS .... Eveline Medeiros, que foi primeira-dama do Náutico .... Tatiana Otoch, mulher do Kalil .... Graciele Lima.

BON MOT

"A BREVE DURAÇÃO DA VIDA NÃO NOS PERMITE ALIMENTAR LONGAS ESPERANÇAS" Horácio