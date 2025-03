A sabedoria do filósofo Lao-Tsé

Foto: Reprodução Wikipédia Lao-Tsé

Sabedoria de Lao-Tsé: Há um tempo para estar na frente, porém, existe também um tempo para estar atrás.

Há um tempo para estar em movimento, mas também tem um tempo para estar parado.

Tem um tempo para ser vigoroso, todavia, também tem um tempo para se achar exausto.

Tem um tempo para usufruir da segurança, contudo, há também um tempo para conviver com o perigo.

E para encerrar, por enquanto, diremos que o mestre consegue ver as coisas como elas são, sem mais tentar controlá-las.

Assim, o rio só atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar as barreiras.

Foto: acervo pessoal Murilo e Daniela Câmara, única varoa de Luís e Lurdes Gentil

NOVIDADE

Titular da Academia Cearense de Médicos Escritores.

Dr Wellington Alves, do Crato, vem de ser promovido a Honorário.

DE CORAÇÃO

Confreiro Sílvio Carlos programou esta coluna.

Para agradecer tratamento que lhe foi dispensado pelos profissionais do São Camilo, tendo à frente Weiber Xavier, por sinal, nataliciante de hoje.

TURMA DA MÔNICA

No caso, Arruda, estando presentemente na Cracóvia, Danielle e Antônio Gomes.

Que visitam a Eslovênia, mercê aplaudir filho futebolístico Emmanuel.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 14 de março: Edson Antônio Santana, um dos advogados da Confraria do Vinho .... Henrique Gondim, que me levou preciosas peças do serviço do Palace Hotel .... Hernani Napoleão Júnior, neto do lendário Zequinha Napoleão .... Marcelo Holanda.

BON MOT