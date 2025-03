Festa brasileira

Foto: Arquivo pessoal Com Ana Cristina e filho João Gabriel, advogado Estênio Campelo, de buscada banca em Brasília

.

Sexta, no elegante Cipriani do Copacabana Palace, tem festa cearense.

Ou brasiliense, ou carioca, se preferem, senão, vejamos.

Estou falando, no caso, dos setenta e sete do crateuense dr Estenio Campelo.

Que terá ao lado a mulher Ana Cristina e o casal de advogados fincados no Rio, Jorge Blóis e Valéria.

E também o chefe de Polícia da Guanabara, Victor dos Santos, e sua esposa.

DESFALQUE

Ari de Sá vem de perder a coordenadora de suas turmas do ITA.

Pois pereceu Ana Xavier, que era também atleta top, de altíssimo padrão.

SERTÃO PERTO

Roberto Pessoa, Prefeito Rei de Maracanaú.

No último fim de semana foi visto comandando mesa grande no Ibiza.

LINHA RETA

Volvi ao Escóssia, especial para cair nas mãos da Ana Carolina Studart.

Que forma na Constelação Escossial instituída pelo Jório Júnior.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 18 de março: Aldonso Palácio Júnior, que toca um dos maiores grupos gasolineiros da praça .... Maria Célia Ferreira Gomes, primeira-dama do governador que me deu Abolição .... Carlito Pamplona .... Tereza Gurgel, de Lidinha e Zeraimundo Gondim .... Carlos Henrique Queirós, de Auricélia e Deusmar .... Ana Rosa G. de Paula, minha quase vizinha do Cumbuco .... Márcio Paraíba, verbete do mimoso Wai-Wai.

BON MOT