Nos bastidores de Arcadia

Noite de terça, aconteceu sexta reunião da Arcádia, núcleo duro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

Tenor Franklin Dantas abriu com o Hino Nacional e fechou com o do Ceará.

Compondo a Mesa Transversal, Lúcio Alcântara, Cândido Albuquerque e José Augusto Bezerra.

Mesas Longitudinais, com Adriano Jorge, Arnaldo Santos, Pedro Bezerra de Araújo, Rui Martinho Rodrigues.

Sávio Queiroz Costa, filho de Wanda, Vianey Mesquita, Vicente Alencar, naturalmente, Reginaldo Vasconcelos, e única mulher, Luciara Frota.

Ocorreu um ingresso, Roberto Bonfim, que vem a ser jornalista e documentarista.

EM VOGA

Apresento a vocês João Fonseca, tenista revelação.

Neto dos meus Norma e Walter Cabral e filho da legenda Bebel.

AL VIVO

Estava na arquibancada, quando Romário marcou três, em sua estreia no Barcelona.

E com ele, pessoalmente, em hotel da Praia de San Sebastian, onde nos hospedávamos.

PORÉM

No meu Minuto de O POVO-CBN, respondi, antonte, a atento ouvinte.

Que Ceará não tem prato típico, pelo menos, nível Feijão Tropeiro, de Minas, e Arroz Carreteiro, do Rio Grande.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 20 de março: Alfeu Simões, filho de Mariana Regina, com quem trabalhei na Companhia de Habitação, frentista do Marista Cearense .... Flávio Paiva, jornalista .... Fernanda Gomes de Matos, nascida Andrade .... Ormando Campos Júnior, da direção da Pronutrir.