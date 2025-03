Prodígio do tênis

Foto: Rich Storry / Getty Images North -America / getty Images via AFP João Fonseca do Brasil reage contra o aluno dos Estados Unidos durante sua partida no dia 3 no Hard Rock Stadium em 20 de março de 2025 em Miami Gardens, Flórida

De Oto de Sá Cavalcante, recebemos: João Fonseca, dezoito anos, é neto de Bebel O'Grady.

A família, muito rica, sendo o pai, Kico, eminência do mercado financeiro.

Casado com filha da Isabel, mora na Vieira Souto, cercano do Country Club do Rio.

O João começou a jogar com apenas quatro anos, numa quadra vizinho ao seu apartamento.

Não existe na história do tênis exemplo similar nessa faixa etária.

Aí reside seu maior charme, aliás, esta semana, obteve mais uma vitória, em Miami, começando perdendo, para inverter depois.

Foto: acervo pessoal Júnior Castro, chefe da Casa Civil de Leitão, e Erivaldo Arraes, no retorno do AAAA

DE VÉSPERA

Marcando folhinha amanhã, juiz Mantovanni Colares.

Quer dizer, dominicalmente.

ADEPTO

Foi Francisco Inácio, cliente de Escóssia, que confessou a uma atendente da recepção.

Sou vidrado no Lúcio, inclusive no Minuto do rádio.

CREDENCIADOS

A lista papal de 2025 já tem dois nomes.

Testados no Carneiro do Ordones, médico Weiber Xavier e criminalista Valdir, que também é Xavier, trazidos pelo Marcus Lage.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 22 de março: Lucile Nóbrega, minha companheira de televisão .... Leonardo Carvalho, nosso desembargador fincado em Pernambuco .... Aracy Justa .... Carlos Augusto Viana, imortal de mulher imortal .... Karine Amoreira, nora de Santa Maria, onguista Sorriso Colgate.

