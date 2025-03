Conferência em nova data

Foto: acervo pessoal No Colóquio da Construção, presidente da Academia de Engenharia, Flávio Barreto, e o tesoureiro Roberto Sérgio Ferreira

.

A conferência programada pela Academia Cearense de Engenharia para ontem foi adiada, face viagem do protagonista.

Assim, sob presidência de Flávio Barreto, será agora realizada em primeiro de abril.

Tendo Cristiano Maia de mediadores Francisco Lopes Viana e Sílvio Carlos Ribeiro Lima.

Sob o tema de grande interesse, A Carcinicultura e o Futuro do Agro Cearense.

Terá lugar na Praia de Iracema, precisamente, no Beco da Alegria da Rua Tabajaras.

Que por tantos anos foi meu, quando formei no pife-pafe da Lurdes Gentil, que, quando se mudou para próximo do Ideal, me deixou de recuerdo o fichário, que guardei.

Foto: acervo pessoal Com Chiquinho Feitosa, com quem estive dois fins de ano no Rick's de Lisboa, que hoje, americanamente, se chama Four Seasons

TEMPLO LOTADO

Vigário padre Edinardo não celebrou dominical da Tabuba.

Porém, o substituto teve casa cheia.

REFORÇO

Mercador de vinhos Timóteo Xavier instalando escola próximo de sua casa das dunas.

Objetivando dar apoio aos estudos da garotada.

OBRIGADO

Quero agradecer, em meu nome e do Paulo Sérgio.

A carinhosa citação manifestada no intervalo do clássico pelo Sérgio Ponte e Fernando Graziani.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 25 de março: Roberto Ney Machado, um de meus introdutores no Ideal .... Fernando Furtado, que esposou uma das três moças de Crateús .... Deborah Câmara, jornalista, tal marido .... Lucas Caminha, de Ricardo e Verônica .... Antônio Borges Campos, do meu Guia-Saúde Cirúrgico.

BON MOT