Minha volta ao Clube da Piscina

Foto: CHICO ALENCAR Entorno da piscina do Ideal Clube

.

Aurélio Mota era o presidente do Ideal, quando recuperei meu ingresso no Clube da Piscina.

Aconteceu numa festa em casa de Raimundo Oliveira e Maria Iracema, que diziam ser cópia do palacete de ...E o Vento Levou.

Em dado momento, Aurélio pegou no meu braço e do Deusimar Lins, o diretor responsável por minha punição.

Então, disse: O Deusimar aceita suas desculpas pela nota malcriada que deu.

Apresentei imediatamente, e Aurélio proclamou o aperto de mão, e, no dia seguinte.

Para descontar os dois anos que só podia frequentar o restaurante, que era público, bati na porta das Monsenhores, ainda fechada.

Foto: acervo pessoal Marc e Inês, que fecharam o restô altaneiro do Icaraí, que volta. (By Evando)

À POUCA SAÚDE!

Tricolor doente, Jefferson Quesado, após a desfeita.

Não dispensou um vinho com amigos vovozistas no Ideal.

ALTURA

Amanhã, teremos alta patente na Cearense de Letras.

É que imortal João Almino, da Brasileira, vem especialmente lançar a revista da casa de Machado de Assis.

JUSTIÇA SERIA FEITA

Pra ser legal, a ponte deve se chamar Capitão Bosco, que foi quem meteu a mão no bolso.

E a carreteira principal, do Icaraí ao Cumbuco, Conde de Morais.

BICOS DE PENA

No Ibiza, com marido tecladista, Islard Albuquerque, Fernanda Santa Cruz, a simpatia em pessoa .... Marcando a folhinha na data, Rosângela Cardoso, mulher do Danilo, que foi advogado do Sérgio Philomeno .... Urologista Napoleão Neves almoçando dominicalmente no bem cotado Don Pepe de Barbazán.

BON MOT