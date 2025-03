Lúcio by Edson

Foto: Banco de dados O POVO O industrial cearense Edson Queiroz

.

Meu irmão civil Artur Cavalcante ouviu do Edson Queiroz, em São Paulo, que depois me passou.

O Lúcio Brasileiro pensa que eu não gosto dele, porém, isso não corresponde à verdade.

Gosto sim, pessoalmente, todavia, o que me contraria, às vezes, são assuntos que ele aborda que não me agradam.

A propósito, o grande empresário e pessoa, na realidade, fez tudo pra me levar pro seu jornal.

Promoveu, inclusive, uma reunião em sua casa, numa segunda-feira à noite, testemunhada por Maurício Xerez, que trabalhara comigo e seria diretor, e Pádua Lopes, que viria a sucedê-lo anos depois.

E no dia seguinte, ainda enviou o Francisco Ribeiro ao Iracema Plaza, numa última tentativa.

Foto: acervo pessoal Paulinho Cruz e Alex Tavares, no tradicional almoço do Colóquio da Construção

OUTRA GERAÇÃO

Vestindo chamativa camisa, criminalista Waldir Xavier apresentava, no feriado, filho, que é Neto.

Na mesa que Marcus Lage comanda no Ordones, semana sim, semana não.

REATAMENTO

Anunciado, sem confirmação, retorno de Fernando César com Cláudia.

Para felicidade geral dos amigos.

PELO AR

Foi o próprio governador Elmano de Freitas quem passou a boa nova.

A partir de janeiro, três voos semanais Fortaleza-Madri, pela espanhola Ibéria, que logo em março serão quatro.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 27 de março: Senadora Augusta Brito, que entrou no lugar do Camilo, quando o ex-governador saiu pro Ministério .... Gina Fiúza, ligada, por marido, à área de publicidade .... Marcondes Viana, editor de Sociedade e Automóvel .... Lilian Accioly, mulher do Alexandre .... Lena Cintra, nora do fazendário Jesus .... Haroldo Parente.

BON MOT