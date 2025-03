Vantagem é dos portenhos

Foto: Luis Robayo/AFP Guilherme Arana, do Brasil, cai em disputa com Rodrigo de Paul, da Argentina, no jogo de terça, 19 de março, quando a seleção brasileira foi goleada

.

Não foi a primeira vez que Brasil perde de três pra Argentina, eu mesmo testemunhei jogo das duas seleções no Pacaembu.

Os platinos não tomaram conhecimento, e Pelé se enfezou, a ponto de entrar de cabeça na barriga de um adversário e ser expulso.

Os portenhos sempre levaram vantagem e, nos antigos Sul-Americanos, quando muito, o Brasil chegava ao vice.

Afinal, eles têm melhor clima, melhores carnes, melhores pescados e melhores terras para colher frutos e legumes.

Isso ocasiona melhor saúde e bem melhores condições para enfrentamento em campo.

Aliás, ainda está em discussão se Pelé ou Maradona foi melhor, sendo a única conclusão palpável a de que Diego colaborou mais para a Seleção do seu país do que o Arantes para a nossa.

Foto: acervo pessoal Guida, nataliciante de hoje, e Oto de Sá Cavalcante

ENCONTRO GRAÚDO

Mário Moreira Monteiro, que foi meu colega no Marista Cearense, reuniu grupo grande em bom restaurante carioca.

Face festejar natalício da mulher Maria Carmem.

RECONHECIMENTO

Adriano Josino da Costa vem de receber diploma de Conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina.

Da parte da dra Christiane do Vale Leitão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Secção Ceará.

ATRAÇÃO

Antenor Barros Leal passa a receita da pizza branca, especialidade da Bela Blu de Copacabana.

Era favorita do Ibrahim Sued, e aqui fará parte do cardápio do Jangada, restô da entrada cumbucana, que vai ser reformado.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 29 de março: Desembargador Paulo Ponte, veterano da Ong Sorriso Colgate, que já cobre 500 crianças .... Rose Macêdo .... Adelardo Mesquita .... Norma Siqueira, da ala feminina do clã da Aurora, que não nasceu lá, mas na Praia de Iracema.

BON MOT

"SE VOCÊ NÃO COSTUMA TER SUCESSO DE PRIMEIRA, PARAQUEDISMO NÃO É PARA VOCÊ" Arthur McAulifi