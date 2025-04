Santa Cruz em Paris e outras tantas notas

Foto: acervo pessoal No Ritz de Paris, maître Thomas Fernandez, que serviu Carlitos e Valentino, atendendo Paulo Sérgio Santa Cruz

.

Edilmo Cunha, expoente da refrigeração, embarcando hoje para Vitória, fito receber o cetro de segundo maior vendedor do setor.

Procuradora federal em Brasília, Liana Lessa vai ocupar a vaga do pai, Paulo Ximenes, na Academia Cearense de Literatura e Jornalismo.

Quarta-feira Santa terá função amanhã, quando Wilma Patrício reunirá no português da Varjota.

Advogado Luiz Eduardo Moraes palestrando no almoço com o dono da casa, Juan Barbazán, que vem de reformar seu Don Pepe.

Boni da Globo (ex) passou pro novo amigo, Paulo Sérgio, seus restôs favoritos em Paris, destacou, entre os cafés, Flore, nos peixes, Helen.

Allard, para apreciadores de pato, no item tão procurado, Cassoulet, apontou o Hectar, e como melhor de todos, pontaponteou Allénô au Pavillon Lefoyen.

AO LADO

Marcado para um a três de maio, VII Encontro das Academias Literárias do Ceará.

Que acontecerá em Lavras da Mangabeira, por sinal, vizinho de Aurora.

COMO PROCEDER

Numa solenidade com muitos homenageados, eles não ocupam lugar à mesa.

São chamados na hora de receber e voltam para o assento que já ocupam na plateia.

VIA

Euclides Wicar, que foi duas vezes deputado, conseguiu fazer do irmão, José Cândido, diretor geral do Dnocs, no Governo JK.

Filtrou na época que por intermediação de um grande amigo mineiro de Juscelino.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 1 de abril: Paulo Régis Botelho, desembargador trabalhista .... Fernanda Uchôa .... Nertan Ribeiro, que pertenceu, embora bissextamente, à roda da Caio Cid .... Gerusa Lima, irmã do ministro César Rocha .... Rodrigo Uchôa.

BON MOT