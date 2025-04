Foto: JoaoFilho Tavares Leda Maria Souto e Graça Dias Branco da Escóssia

Coluna se apraz em registrar mensagem da Graça Dias Branco, que sempre achei um charme total.

Que na circunstância natalícia faz um adendo deveras tocante, como podem constatar.

"Celebro também a trajetória brilhante de um profissional que, com inteligência e dedicação, construiu um legado inigualável na comunicação cearense."

A seguir, acentua, "sua amizade com a minha família, especialmente com meu saudoso pai, é um tesouro que guardo com carinho.

Sua presença, sempre atenciosa e cordial, ilumina a vida de todos aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo.

Desfecho: Que esse novo ciclo traga ainda mais realizações e momentos felizes, os parabéns vão com muito carinho.

Foto: acervo pessoal Íris Amaral, Maria Vital, Wilma Patrício e Beatriz Viana

QUASE

Partiu Irami de Sá Cavalcante, viúva do deputado Walter, mãe do grande empresário que herdou nome do pai e tia dos educadores Oto e Tales.

Que, se não tivesse sido atingido por mal fatal, teria sido candidato a governador, e ela, provavelmente, primeira-dama.

REGOZIJO

Humberto e Antonieta Mendonça motivados para festejar.

É que neto Gabriel, de Isa e George Barreto, vem de concluir mestrado em Direito na Unichristus.

IMPRESSÃO

Baixei na Embaixada da Cachaça, a convite do Reginaldo Vasconcelos.

Para prestar depoimento ao Roberto Bonfim sobre a ideia do retorno de A Valsa Proibida.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 4 de abril: Ana Maria Studart, que foi primeira-dama da Federação das Indústrias .... Lourdes Cunha, mulher do Edilmo, meu irmão civil .... Sabino Henrique, que toca com Auxiliadora a Estalagem Dois Sertões, onde sou useiro e vezeiro .... Daniela Florêncio, esposa do procurado advogado do leste .... Paulo Ary, dos irmãos de grande evidência da colônia libanesa .... Teresa Tavares, nascida Gadelha.

